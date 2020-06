18:0 pre zatvorené nedele. Pozrite si kompletný zoznam protiargumentov.

Pani poslankyňa Cigániková nám tu rozohrala jednu zo svojich liberálnych agiend ohľadom voľnej nedele. Zabúda však na to, že cena oddychu, voľna a budovania vzťahov sa nedá vyčísliť.

Má však určite oveľa vyššiu hodnotu ako akýkoľvek zisk z nedeľného predaja. Sú to spojené nádoby. Už aj viaceré firmy hovoria o vyváženosti práce a oddychu (Work in Balance). Vedia totiž, že oddýchnutý, zregenerovaný zamestnanec, ktorý navyše funguje v harmonických vzťahoch, urobí pre firmu oveľa viac, ako „vyžmýkaný“, vystresovaný človek, ktorému život s rodinou a priateľmi uniká, kým on naháňa zisk firme.

Skúsim aspoň heslovite reagovať na jej akože argumenty.

1. JE TO ZÁKAZ

Nuž, ako to chce riešiť, keď predavačky chcú byť doma s rodinou a tiež mnohí zamestnávatelia im chcú dať voľno, lenže je tu konkurencia, takže by naozaj tratili. Zákon by to riešil jednotne, takže by sa zisk naozaj spravodlivo presunul na iné dni.

2. OBMEDZUJE NAKUPUJÚCICH

Prečo nemať otvorené aj v noci, veď určite mnohí radi nakupujú v noci? A ich takto obmedzujeme. Ak ste si to ešte nevšimli, tak život je aj o obmedzeniach. V konečnom dôsledku sú mnohé pozitívne, ak sledujú správne ciele.

3. OBMEDZUJE PRACUJÚCICH

Študentom sa ujde práca v nedeľu práve preto, že pracujúci si ten víkend, resp. nedeľu viac vážia.

To by som chcel vidieť tú „úžasnú“ matku, ktorá túži ísť v nedeľu pracovať.

5. ROZDEĽUJE SPOLOČNOSŤ

Rozdelenie spôsobujú politici a mediálni hráči, keď úmyselne klamú a manipulujú s realitou. Predavačkám bez problémov povedia, že oni vlastne túžia po tej pracovnej nedeli, pričom je to lož. Viď celý článok pani poslankyne.

Ísť do lesa, kostola, … je slobodná voľba, ale práca predavačky nie je o slobode – proste má pracovnú zmluvu, ktorá ju viaže.

6. ZVYŠUJE NEZAMESTNANOSŤ

Tak prečo sa obchody priam predbiehajú v hľadaní pracovných síl? Len škoda, že neponúkajú ako benefit voľnú nedeľu.

7. ZNIŽUJE VÝPLATU

Tú nemá riešiť zákon, ale trh, ak všetky obchody budú v nedeľu zavreté, tak tržba sa (logicky) presunie zo siedmich dní na šesť – bude teda rovnaká. Obchodník môže predavačom platy ponechať, prípadne im ich ešte navýšiť, keďže sa mu čiastočne znížia náklady na nedeľnú prevázdku a zákonné príplatky.

8. PRIDÁVA PRÁCU V INÝ DEŇ

To je riadna haluz. Takže, aby sme mali menej práce v týždni, tak by sme mali pracovať v sobotu aj v nedeľu, najlepšie 24 hodín nonstop, aby sme si ušetrili prácu. Naozaj to môže byť len výplod slabého ducha. Človek tu nie je pre prácu, ale práca pre človeka. A predavačky predsa nie sú platené od počtu zákazníkov.

9. UBERÁ DEŇ VOĽNA A MOŽNOSŤ VOĽBY

Úžasné. Každá druhá predavačka takmer každý druhý týždeň niečo vybavuje na úradoch, však? To voľno je pre to, aby mohli fungovať vo vzťahoch, v rodine,... nie na úradoch.

11. DISKRIMINUJE OSTATNÉ POVOLANIA

Je rozdiel v službe a v predaji. Ak to nechápeme, tak ťažko niečo riešiť. Bavíme sa tu aj o počte. Skúste spočítať počet predavačiek a počet pumpárok, či čašníčok. Nehovoriac už o tom, že máme predsa už aj tankomaty.

12. DISKRIMINUJE VYBRANÝCH OBDCHODNÍKOV

viď. bod 1

13. DISKRIMINUJE INÉ NÁBOŽENSTVÁ A ATEISTOV

Celá naša kultúra, história, každý sociálny projekt, zdravotníctvo, poisťovníctvo, školy, … vychádzajú z kresťanstva. Preto tu vôbec fungujeme ako civilizácia. Všetok pokrok, veda, poľnohospodárstvo, kultúra,... to je niekoľko storočí formovania kresťanmi. Nedeľa je kultúrno-historickým výsledkom. Ak to niekto nevie, nech si to doštuduje. Rád poskytnem materiály.

Ak sa v iných oblastiach života hráme na tolerantných, čo takto byť tolerantní aj v tejto oblasti?

14. V KRÍZE URČITE NIE

Opäť nezmysly. Niekto nám tu ekonomicky zhumpľuje krajinu, nezvládne nábeh ekonomiky po chrípke a majú si to odskákať predavači? Tak to by všetci mali ísť pracovať v nedeľu, na nočné … len aby sme zachraňovali krajinu z ekonomickej katastrofy? Čo tak zachrániť rodiny a manželstvá alebo také nenarodené deti? Tam sme akosi menej priebojní. Na čo bude štátu neviem aký blahobyt, keď každé druhé manželstvo bude rozvedené a každé n-té dieťa potratené? Nechajte tú krízu už za dverami a nezneužívajte ju ešte aj na túto tému.

15. NÁKUP V OKOLITÝCH KRAJINÁCH ALEBO NA INTERNETE

Ďalší pseudoargument. Vo vyspelých krajinách, ako je napr. Rakúsko, sú v nedeľu obchody zatvorené. Tie ostatné krajiny si môžu v tomto od nich zobrať príklad.

Už vidím, ako sa celé Slovensko na nedeľu ženie na nákup do zahraničia, aby si kúpili čerstvé rožky.

Ak niekto chce nakupovať cez internet v nedeľu, tak nech nakupuje. Nikoho tým predsa (zatiaľ) nenúti k tomu, aby sedel za pultom v tento deň oddychu.

Ostatné tri argumenty pre voľnú nedeľu od autorky boli síce zámerne zľahčované, ale boli.

Je mi ľúto, že pani poslankyňa sa nezmohla na nejaké rozumnejšie argumenty, ktoré by možno aj tie predavačky presvedčili. Pre niekoho je ten nedeľný nákup možno zážitkom, veď trvá len 2-3 hodiny. Ale pre tú predavačku je to celý deň. A nielen pre ňu. Ak je manželkou a matkou, tak niekomu chýba. Nie každý to však chápe. Ale to je už iná téma. Liberalizmus tu akosi opäť naráža na realitu a nepomôže mu ani nadávanie na Cirkev.

Martin