Naozaj, nikdy som nikoho nezabil a ani by som to neurobil. Je to hrozný čin. Ale nie je správne aby sme trestali vrahov. Predstavte si ako trpia. Nemôžeme ich takto odsudzovať.

Mali by sme skôr ľudí vychovávať k tomu, že vražda je zlá, že je to zločin. Oni na to prídu sami a pochopia, že vraždiť sa nemá. Nie som za to, aby sa to zákonom takto zakazovalo. Veď ak to zakážeme my, tak budú chodiť vraždiť tam, kde je to povolené alebo to budú robiť načierno a neprofesionálne. Ak to chceme zákonom trestať, tak by tomu mala predchádzať celospoločenská diskusia, kde samozrejme, pozveme aj viacnásobných vrahov, aby nám vysvetlili, aké to je mať na svedomí niekoľko ľudských životov. Cirkev, pre svoju zaujatosť za život, vylúčime. Veď „temný stredovek“. Obete vrahov taktiež nepozveme, lebo sú zaujatí.

Nepripomína vám tento nadnesený a úmyselne premrštený úvod niečo? Nikdy som nebola na potrate, ale... Pri každej diskusii sa musíme vecne držať nielen témy, ale najmä prvotnej podstaty veci. Pri potratoch to je ŽIVOT. Život dieťaťa, syna/dcéry, budúceho občana, možno politika, či učiteľa,lekára, ktorý vynájde liek na rakovinu alebo smetiara, ktorý nás zbaví odpadkov spred nášho domu. Jednoducho ide o život. Pri potrate „lekár“ alebo skôr medicínsky kat trhá telo malého dieťaťa na kúsky rôznymi prípravkami, aby ho dostal do smetného koša. Ani nejdem pokračovať v detailoch – kto chce, ten si ich nájde, kto nechce, ten bude vymýšľať „reprodukčné práva“ a všelijaké iné nezmysly, len aby odviedol debatu od jej podstaty – od života a jeho ochrany.

Po vytúžených voľbách sa v našej krajine konečne dostali k moci aj kresťania, ktorí sú celé roky formovaní Duchom svätým. Majú chuť konečne niečo reálne urobiť pre zlepšenie stavu nenarodených detí, ktoré nám tu niekto legálne stále trhá na kusy v materniciach ich matiek ešte od čias komunistov, ktorých sme už toľkokrát historicky odsúdili. Namiesto toho, aby sme sa spoločne postavili za ochranu ŽIVOTA a sústredili sa na tieto podstatné veci, tak nám tu hŕstka akože novinárov a politikov točí niečo o tom, že kresťania nepatria do politiky. Kam teda patria? Veď celá civilizácia je na kresťanstve postavená. Aby to nestačilo, tak to zaklincujú „potvrdzujúcim“ výrokom exbiskupa, ktorý sa biskupom vôbec nemal stať.

Poznáte ich po ovocí. Ak je tvojím „ovocím“ ochrana života, jeho rozvoj, láska k ľuďom bez ohľadu na to, či je pre spoločnosť „užitočný“, tak ver, že si na správnej ceste. Ak je výsledkom tvojho života ničenie života, selekcia detí ešte pred ich narodením, podľa ich potenciálnej „užitočnosti“,... tak ver, že takýchto sociálnych konštruktérov tu už bolo viac a dejiny ich spomínajú len v tom najhoršom. Potraty a podobné beštiálne pokusy na ľuďoch boli už výplodom Francúzskej revolúcie, nacisti a komunisti ich v podstate „len“ kopírovali. Ak si hovoríme, že sme homo sapiens sapiens, tak by sme tomu mali prispôsobiť aj naše konanie. Vedomosti o brutálnosti vrážd našich budúcich spoluobčanov máme, len ich potrebujeme zohľadniť. Chce to však jednu jedinú, ale náročnú vec – tú najťažšiu. Zbaviť sa našej pýchy a egoizmu a konečne sa riadiť rozumom, keď nám už city otupeli v mediálnom svete plnom násilia.

Pozývam vás k prehodnoteniu vašich poznatkov a k ich úprimnej aplikácii v živote. Naši budúci spoluobčania nám/vám budú za to vďační.

Martin